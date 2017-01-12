花蟹繁養殖歷史新頁 技術大突破

新北市農業局12日說，歷經2年，成功建立花蟹人工繁殖生活史，培育出甲殼寬約7.5公分且脫殼12次的花蟹種苗，今年將繼續開發花蟹種苗繁養殖量產技術，目標培育3000隻種苗。（新北市農業局提供）中央社記者林長順傳真 106年1月12日

新北市農業局今天說，歷經2年，成功建立花蟹人工繁殖生活史，培育出甲殼寬約7.5公分且脫殼12次的花蟹種苗，今年將繼續開發花蟹種苗繁養殖量產技術，目標培育3000隻種苗。

新北市特色海產「萬里蟹」包含了花蟹、三點蟹及石蟳3種蟳蟹類，是國人每年秋季必定品嚐的美味海鮮，農業局除積極行銷萬里蟹，同時宣導「捉大放小，不吃抱卵母蟹」觀念外，更積極研發花蟹種苗復育技術，使資源得以永續。

花蟹是萬里蟹家族中售價最高的蟹類，在萬里區漁會、中華漁業漁船協會及龜吼漁夫市集攤商協助下，取得花蟹抱卵母蟹，並與國立台灣海洋大學共同合作進行花蟹種苗繁殖的初步試驗，已培育出甲殼寬約7.5公分的花蟹種苗，建立人工繁殖生活史。

農業局長李玟表示，農業局自民國103年開始與國立台灣海洋大學進行官學雙邊養殖合作計畫，並以「雙花計畫-花枝及花蟹 」的人工繁養殖培育技術研發為首要目標。歷經兩年，今年確立花蟹人工繁殖生活史，成功培育出花蟹種苗。

海洋大學徐德華博士說，花蟹繁養殖的文獻資料較少，其剛孵化幼體較其它蟹類小，浮游期也較長，人工繁養殖培育技術高。104年研究團隊搭配不同餌料培育花蟹蚤狀幼體，成功培育花蟹種苗至蚤狀幼體第5期（Zoea5 ）；105年改進培育方式，最終找到最佳條件，在孵化後以水溫28度到30度飼育25日，可變態至稚蟹 (40隻；存活率約4%) 。

他說，歷經多次脫殼成長，截至目前為止(飼育約150天後)，尚存活18隻（約1.8%）稚蟹，最大個體的甲殼橫寬約7.5公分 ( 脫殼12次 ) 。今年目標提高養成率，朝培育3000隻種苗邁進。1060112

(中央社)