長汎旅運 2／28前日韓行程加碼減萬元

新竹巨城門市-長汎旅運新竹巨城門市於今天（1月12日）開幕，緊鄰熱鬧的巨城購物中心。

長榮航空旗下旅行社長汎旅運，直營門市版圖再擴展，繼台南府前門市後，大台北首家直營門市已於1/9正式開幕，新竹巨城門市也於今（1/12）舉行開幕剪綵儀式，期待透過面對面互動，理解消費者的需求，提供更直接與便利的旅遊諮詢服務。除了高詢問度的「開幕日限定．敦親睦鄰199元一日遊」外，即日起古亭門市、新竹巨城門市及台南府前門市推出同歡優惠，包括熱門寒假春節指定行程最高現省10,000元，以及憑DM截角最高可享1,500元現金折價，想省荷包規劃寒假與春季旅行就趁這一檔。

台北古亭、新竹巨城門市正式開幕 敦親睦鄰199元暢享一日遊

長汎旅運實體通路積極轉型，以深耕社區與商圈旅遊服務為目標，進駐都會區精華地段經營多元客群，1/9開幕的古亭門市鄰近捷運古亭站六號出口，雙線捷運交會聚集眾多人流，1/12正式營運的新竹巨城門市則緊鄰巨城購物中心，並斥資百萬打造戶外大型電視牆，為往來民眾提供更即時的旅遊資訊。

新竹巨城門市開幕當日除長汎旅運吳景明董事長、翟健華副總經理、長榮航空客運本部李士亮副總經理出席剪綵，另邀新竹旅遊同業公會理事長、當地里長及長榮航空與立榮航空各級主管等貴賓蒞臨。為回饋當地居民在門市試營運階段的力挺，長汎推出開幕當日限定的「敦親睦鄰199元一日遊」，分別走訪苗栗、新竹，以及彰化特名勝景點，以別具特色的行程規劃，讓遊客放慢腳步感受在地風土民情。

全台門市祭萬元折扣慶開幕 憑DM截角現折1,500元

為慶祝長汎旅運古亭與新竹巨城門市新開幕，台南門市也共同推出限量優惠行程，寒假春節熱門行程「草莓季東京迪士尼輕井澤5日」與「韓國冰釣滑雪5日」，指定出發日每人再折10,000元，是最適合全家出遊戲雪迎新年的選擇；若想感受濃濃中國年味，加碼贈送全程小費的「蘇杭迎新浪漫古鎮5日」與「哈爾濱過大年冰雪6日」，讓你省荷包愜意暢遊。針對年後出發的東南亞行程，全程五星住宿的「索菲特浪漫華欣渡假4日」與「鯨豔宿霧5日豪華版」，也提供前10位報名的旅客額外折扣，最低16,888元就可享受東南亞星級旅程。

除了指定行程優惠外，即日起憑活動DM截角至全台門市報名國外旅遊，還可享有長程線1,500元、短程線900元的現金折價，活動加碼延長至2/28，規劃春夏賞花行程正是時候；活動期間至門市申辦各項旅遊證照，還有100元折扣優惠。未來長汎全台門市服務版圖將持續拓展，除開幕首波特惠外，未來長汎旅運各門市也將不定期推出驚喜活動，將超值價格與優質行程回饋給在地，也歡迎民眾踴躍到門市洽詢各類旅遊資訊。

(工商)