竹市消防局成立災害管理科　提升防災戰鬥力

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新竹市消防局今掛牌成立「災害管理科」，市長林智堅(右)、代理局長李世恭一起掛牌。(郭芝函攝)

新竹市消防局今掛牌成立「災害管理科」，專責整合防災資源、推動與檢討，規畫災害應變方案，以及開設災害應變中心，讓原本歸納在災害搶救科的業務獨立出來，不僅提升災害防救效能，更保障市民安全。

消防局表示，台灣位於板塊交界、颱風行徑處，風災、水災、土石坍方多，以往「災害搶救科」不分災害類型、業務繁多，「災害管理科」成立後將負責火災以外的災害應變，因應多面向及複合性災害挑戰，隨時掌握災情。

今舉行「災害管理科」成立大會，由市長林智堅與代理局長李世恭掛牌，他說，因颱風來襲，消防局去年開設4次災害應變中心，但發現人力不足，有具新增專職單位的急迫性，遂增設4名人力，由科長林豐洲帶領，落實「減災、應變、救災」重點目標。

他還說，上任後投入超過7000萬，為消防弟兄添購消防衣、帽和雲梯車等設備，同時增加消防人力，從原先262人增加為306人，透過完善設備，讓「水裡來、火裡去」的辛苦同仁，有更好救災工具，不僅保護他們安全，也給市民安居的生活。

消防局說，新成立的「災害管理科」，由第二大隊大隊長林豐洲擔任科長，他過去曾任外勤分隊長、教育訓練科員、副大隊長、大隊長等資歷豐富，未來防災工作沒有最好，只有更好。

(中時)