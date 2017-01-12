彰化監獄春節懇親會，「阿炮」速寫媽媽人像當做包紅包

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彰化監獄今天懇親會，剛考取街頭藝人資格的阿炮幫前來探視的媽媽速寫畫人像表孝意。鐘武達攝。

彰化監獄春節懇親活動，受刑人迫不及時想要擁抱久違的妻小。鐘武達攝。

「阿炮」犯錯在彰化監獄服刑，他努力學習速寫繪畫還考取街頭藝人證照，獄方今天春節懇親會，他現場幫媽媽與妹妹速寫人像，媽媽看到兒子的改變感動不已，直說「這是兒子送他最大的過年紅包！」

農曆春節將屆，彰化監獄特別舉辦懇親活動 讓表現良好的受刑人與家人面對面享受天倫，這次懇親會參加有357名受刑人，家屬708人，彰化地檢署檢察長黃玉垣、典獄長洪宗煌也都出席送上祝福，並期勉受刑人「新年要有新希望」。

懇親會場面很溫馨，受刑人緊緊抱著久違的妻子與兒女，也有祖父、祖母前來探視乖孫子，會場一隅，「阿炮」也正拿著畫筆在畫母親。

「阿炮」，4年多前做錯事遭到判刑8年6個月，沒有一技之長的他，在彰化監獄裡學習速寫繪畫，沒想到畫出興趣，去年底還接受彰化縣文化局街頭藝人審查通過，找到自信。

「這是第1次提筆畫媽媽！」懇親會，「阿炮」可以與媽媽、妹妹促膝面對面，他說，由為沒有賺錢可以送媽媽新年紅包，所以幫媽媽畫像當賀禮。

看著「阿炮」認真作畫的神情，媽媽感動不已表示，「以前兒子有殺氣、現在看起來心態、氣質都改變了」，「真的讓我欣慰又安心」。

(中時)