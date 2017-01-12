春節連假出遊 善用訂房網 省錢大作戰

過年計畫來趟旅遊嗎，網路資訊發達，廉價航空盛行，出國自行訂機票及酒店不是難事，不過要如何訂得省錢，就有訣竅了。

Money101.com.tw台灣董事總經理周純如表示，細心比價，掌握消費訣竅就不吃虧，除了刷卡折扣以及點數累積，加上訂房網推出的常客獎勵計畫，讓每次訂房都能為下趟旅行做準備。

只要掌握訂房三步驟，就能讓一張訂單同時賺進現金回饋以及航空哩程，優惠多多益善。

首先，鎖定入住的飯店與日期，再到各大訂房網比較，同一房型的售價高低，馬上一清二楚。Money101.com.tw提醒消費者，有無登入會員以及選購的專案是否包含早餐、能否免費取消等等，價格都會有差異。

其次是登入會員，參加各大訂房網的「常客獎勵計畫」，像是Agoda、Hotels.com、Expedia智遊網都有推出回饋活動。Agoda結合37家航空哩程點數平台，推出「PointsMax積點計畫」，讓旅客可以一邊睡一邊賺哩程，其中包含亞洲萬里通、長榮、華航等哩程，不過，通常能獲取哩程的專案，房價通常會高一點，因此也不適用最低價保證政策。

最後，就可以準備訂房，目前各大訂房網都不接受現金以及轉帳，信用卡是唯一的支付工具。不同的信用卡，提供的折扣也不同，像是永豐、大眾卡友於Booking.com訂房享有7％的現金回饋；在Expedia智遊網訂房除了能獲得「Expedia+ 點數」，也可透過刷Master Card、國泰、匯豐、永豐、中信以及美國運通的信用卡，享有88～91折的優惠，若是沒有以上銀行信用卡，消費者也可以透過HAPPY GO或是亞洲萬里通的指定網頁訂房，也能獲得點數(里程)回饋。

而因為合作內容不同，Agoda以及Hotels.com則區分為「好禮雙重拿」以及「好禮二選一」兩種方案。

(工商)