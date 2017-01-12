肝動脈導管納健保給付 病患省2萬4千元
肝癌位居國人十大癌症死因第2名，對於無法手術的病患，栓塞療法是選項之一，健保署自今年起，將栓塞療法所採用的「肝動脈導管」納入給付，患者可節省2萬4000元的支出，每年約有600人次受惠。
健保署官員指出，國內罹患肝癌的病人眾多，每年約有8千多人被奪去性命，而肝癌的治療方式，優先考量手術切除，其他則有經導管栓塞療法、局部酒精注射、電燒療法、冷凍療法及放射治療。
其中經導管栓塞療法，主要是某些不適合接受手術的病人，或因伴隨肝硬化及肝功能不佳、雙側肝臟多顆腫瘤、腫瘤太大或手術後復發性肝癌等因素，臨床便可選擇「經導管肝動脈栓塞療法」，即透過裝置肝動脈導管，將化療藥物經由皮下注射座(Port-A)輸送到肝臟的腫瘤部位，達到殺死癌細胞的目的。
健保署官員強調，這種治療方式的特色在於局部及重複施打藥物，在病灶處達到藥物最高濃度但其他部位濃度卻很小，可大幅降低副作用，且不傷害到身體其他器官組織的優點，進而提升肝癌治療的效果。
為了讓醫師在臨床治療上有更多選擇，健保署在召開藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議後，同意自今年起，「肝動脈導管」納入健保給付，一條導管支付價格為2萬4000元，每年約有600人次受惠，費用支出約1440萬元。
(中時)
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