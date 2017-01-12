今年大規模沙塵暴襲台機率低 空污不致更惡化
往年3、4月都是北方沙塵暴襲台最嚴重的時刻，隨著空品情形不斷惡化，也讓人擔心今年沙塵暴侵台問題。環保署今（12）日指出，由於近期還不見大規模沙塵暴，加上今年北方冷空氣南下情形不多，研判今年沙塵暴大規模襲台機率低。
環保署監資處長張順欽指出，沙塵暴侵台要滿足2條件，除了北方大規模沙塵暴出現外，還有冷空氣南下而吹向台灣，但今年由於北方尚未出現大規模沙塵暴，加上今年南方氣流旺盛，北方冷空氣活動相對不熱絡，因此影響恐怕不大。
過去北方沙塵暴曾經對台灣空品造成危害，張順欽舉例，2010年4月，北方沙塵暴襲台，造成台灣懸浮微粒（PM10）濃度飆高至1000.μg/m3，台北士林測站更是測出懸浮微粒（PM10）濃度飆高逾1700.μg/m3，全台蒙上一層霧茫之色。
雖然目前看來今年沙塵暴侵害台灣機率不高，但由於大氣擴散情形不佳，中南部還是深受細懸浮微粒（PM2.5）所害，今（12）日中部以南空氣品質AQI指標達到「敏感橘」，甚至是「不良紅」等級，張順欽指出，本周末中南部應該會帶來降雨，空品情況就能明顯改善。
(中時)
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