因黨籍問題被迫辭職 葉金川：這政府太冷血
血液基金會日前被周刊報導為不當黨產，董事長葉金川下午召開記者會宣布，將辭去董事長一 職，並於下周二開始無限期請假，待2月底董事會通過他辭職案為止，期間由副董事長、台大醫學院院長張上淳暫代董事長職務。他痛批，辭職原因似乎是「他是國民黨員，故行政院希望他下台」，痛批政府冷血，只顧政治鬥爭而不顧全民用血權益。
葉金川說，在周刊不實報導後，短短2日，血液量就下降5000單位，幾乎等於1天的全台用血量。他在報導出來後，立刻請衛福部出面澄清，並共商解決之道，但衛福部竟透過口頭告知他，「行政院希望你辭職」，讓他相當訝異，追問辭職原因「是否因我是國民黨員？」對方則不置可否，要他避避風頭。
葉金川記者會上痛批，政府只為了政治鬥爭，不管民眾的用血權益，只想著要他下台，「我下台就可以解決缺血問題嗎？」他說，這次辭職決定「絕非自己做錯什麼」，畢竟有4名衛福部官員擔任基金會董事，分別是衛福部次長蔡森田、主任秘書王宗曦、疾管署長周志浩和食藥署長姜郁美，「若有任何不法，他們能不知道嗎？」
葉金川說，血液基金會是純民間團體，不能向政府辭職，在2月董事會通過前，他已決定在下周二起，無限期請假，期間所以事務皆由台大醫學院院長張上淳暫代。他說，辭職是小事，希望能透過自己辭職來解決缺問題。
葉金川強調，基金會職務薪資一切比照公立醫院，董事長月薪15萬元，自己只願意領9萬元。
(中時)
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