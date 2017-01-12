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奈索200億美元貸款 綠委蔡適應：陸凱子外交

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民進黨立委蔡適應
民進黨立委蔡適應出示僑胞提供奈及利亞政府重申一個中國政策文件，並質疑台奈本來就無外交關係，「沒在一起也能宣布分手？」（姚志平攝）

奈及利亞今天與大陸大動作召開記者會，宣稱奈國基於「一個中國」不再承認台灣是一個國家，引發外界關注。不過綠委蔡適應今拿出奈國與大陸所簽的備忘錄，表示早在去年底，我駐奈及利亞商務代表團的牌子就被強迫拆下。蔡進一步指出，奈國向陸方要求200億美元貸款，並支持奈國成為聯合國安理會非常任理事國，但奈國與我方沒有邦交，顯示奈國算盤打得很精，大陸更展現「凱子外交」。

蔡適應說，據了解我駐奈及利亞商務代表團的牌子，在去年12月30日就被拆下來。蔡也秀出台僑透露的中、奈兩國備忘錄，當中強調，北京為台灣與中國的唯一合法代表，台灣為中國領土不可分割的部分，奈國政府也不將台灣視為獨立領土。

此外，備忘錄中也提及總統指令，表示中華民國（台灣）一詞不宜官方使用，所有政府官員的官方行程和私人拜會，均須事先得到聯邦政府批准，並重新檢視台、奈所簽的備忘錄。

蔡適應表示，根據奈國台僑及官員透露，奈國向王毅要求金援貸款，雙方簽訂了200億美元的特定貸款金援，奈國也要求中國在下次聯合國大會時，支持讓奈國成為非常任理事國；由於大陸外交部長王毅現正在奈國訪問，雙方為了達到這個共識，奈國才又將台灣議題重新炒作。

蔡進一步透露，大陸給予的特定貸款，不是匯入奈國政府，而是當地特定的投資企業，有人也質疑這是一種海外洗錢手法。

蔡也說，我國在非洲還有史瓦濟蘭跟布吉納法索兩個邦交國，中國是否採取類似金援手段挖角，外交部須特別注意。

(中時)

關鍵字：奈及利亞大陸台灣
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