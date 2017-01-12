奈索200億美元貸款 綠委蔡適應：陸凱子外交
奈及利亞今天與大陸大動作召開記者會，宣稱奈國基於「一個中國」不再承認台灣是一個國家，引發外界關注。不過綠委蔡適應今拿出奈國與大陸所簽的備忘錄，表示早在去年底，我駐奈及利亞商務代表團的牌子就被強迫拆下。蔡進一步指出，奈國向陸方要求200億美元貸款，並支持奈國成為聯合國安理會非常任理事國，但奈國與我方沒有邦交，顯示奈國算盤打得很精，大陸更展現「凱子外交」。
蔡適應說，據了解我駐奈及利亞商務代表團的牌子，在去年12月30日就被拆下來。蔡也秀出台僑透露的中、奈兩國備忘錄，當中強調，北京為台灣與中國的唯一合法代表，台灣為中國領土不可分割的部分，奈國政府也不將台灣視為獨立領土。
此外，備忘錄中也提及總統指令，表示中華民國（台灣）一詞不宜官方使用，所有政府官員的官方行程和私人拜會，均須事先得到聯邦政府批准，並重新檢視台、奈所簽的備忘錄。
蔡適應表示，根據奈國台僑及官員透露，奈國向王毅要求金援貸款，雙方簽訂了200億美元的特定貸款金援，奈國也要求中國在下次聯合國大會時，支持讓奈國成為非常任理事國；由於大陸外交部長王毅現正在奈國訪問，雙方為了達到這個共識，奈國才又將台灣議題重新炒作。
蔡進一步透露，大陸給予的特定貸款，不是匯入奈國政府，而是當地特定的投資企業，有人也質疑這是一種海外洗錢手法。
蔡也說，我國在非洲還有史瓦濟蘭跟布吉納法索兩個邦交國，中國是否採取類似金援手段挖角，外交部須特別注意。
(中時)
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