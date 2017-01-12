春節連續假期 中華郵政照常投遞快捷郵件

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1月27日至2月1日春節連續假期，各地郵局一律停止營業。惟連續假期首(27)日仍照常投遞限時及包裹郵件，並收攬信筒（箱）限時郵件。

另外，為因應顧客交寄快捷郵件需求，春節連續假期仍照常投遞快捷郵件，並開放全臺20處郵局郵務科(快捷股)及駐有守衛或保全的郵局郵務股，收寄國內、國際快捷郵件。

臺北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（桃園市大園區航勤北路18號）提供收寄國際快捷郵件服務。

各地郵局所設的自動櫃員機、開放式信箱間以及自助郵局，仍提供每日24小時用郵服務。

(工商)