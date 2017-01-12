金管會主委李瑞倉：若有關說 上榜也拉下來
金管會內部人事將展開輪調機制，金管會主委李瑞倉12日在新春記者會上表示，金管會四局及四處人事將儘可能輪調，升上科長者最好能到其他單位歷練，替國家培育全方位人才，但他強調人事拒絕「關說」，一旦出現相關情事，即便在升遷名單的「榜上，一定把你拉下來」。
李瑞倉表示，如現行金管會副主委鄭貞茂即是其從業界延攬來的人才，事實證明的確能將業界看法融入金管會政策；最近金管會主秘蘇郁卿將接任櫃買中心總經理，多去外界夠了解業界看法，李瑞倉主張金管會、周邊單位及業界應有人才交流的機制，如金管會官員應可到市場任職二、三年，再回來公家單位，才能了解市場的需求，但現行法律並不允許，這種制度應改革，但不是金管會能作的。
所以他主張先從金管會內部進行人才輪調，從科長級以上做起，到各單位去歷練，且強調所有人才升遷一律公平、公正及公開，拒絕任何關說。
(中時)
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