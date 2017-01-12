葉金川：政院施壓 我辭職血就夠嗎
台灣血液基金會董事長葉金川今天下午表示，他在行政院要求下辭職，他質疑「我辭職血就夠嗎？」，並表示未來董事長將由副董事長張上淳代理。
對於葉金川的說法，行政院稍後將作出回應。
昨天有媒體報導指出，全台每年約有170萬人無償捐血給台灣血液基金會，但該會卻向醫療院所收取血液工本材料費，年收入達新台幣30億元，還有多處房產，並指出該會表面上由紅十字會出資，實際資金來自國民黨，恐涉及不當黨產爭議。台灣血液基金會昨天雖駁斥該報導為「無稽之談」，仍無法平息風波。
台灣血液基金會今天表示，短短一天捐血量驟降5000多袋，幾乎是一天的供血量，董事長葉金川「受到行政院政治壓力」，下午2時30分親自對外宣布辭職。1060112
(中央社)
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