任命聽證會 趙小蘭談提升美運輸網絡
美國總統當選人川普的運輸部長人選趙小蘭今天告訴國會議員，即將上任的川普政府指望「釋放」私募投資人的「潛力」，來推升支撐美國經濟的全國運輸網絡。
美聯社報導，趙小蘭在聯邦參議院商業、科學和運輸委員會（Senate Commerce, Science and Transportation Committee）作證時說，經濟成果「瀕於危險境地」，受累於基礎建設老舊、公路死亡人數上升、壅塞情況日增，及未能跟上新興科技腳步。
63歲趙小蘭的任命案預期能在參院輕易過關。她曾擔任老布希總統的副運輸部長與小布希總統的勞工部長。她的丈夫是參議院多數黨領袖、肯塔基州共和黨籍聯邦參議員麥康奈（Mitch McConnell）。
趙小蘭提倡用「創新金融工具」，「充分利用估計金額高達數兆美元的資金，讓股權公司、退休基金和基金會用來投資。」她說，應以「大膽、全新願景」鼓勵私募投資。
她未詳述獎勵措施，但總統當選人川普兩位經濟顧問撰寫的文件，建議提供1370億美元扣抵稅額給基礎建設投資人。他的顧問群預測，這將於10年間創造約1兆美元的投資。
聽證會中多位民主黨議員試圖用爭議性議題牽制趙小蘭，例如是否將空中交通管制作業私有化，及她是否將執行命令，要求鐵路業者如期安裝列車控制系統來避免許多火車出軌和相撞意外。
趙小蘭表示，這些決定要由川普入主的白宮定奪，或她還沒聽取這些議題的簡報。（譯者：中央社蔡佳敏）1060112
(中央社)
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