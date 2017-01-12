珠寶公司涉回饋消費專案吸金 檢調搜索

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一家珠寶公司湯姓負責人涉嫌以「回饋消費專案」吸金，新北地檢署今天指揮新北市調處，兵分7路展開搜索、約談行動。

新北地檢署指出，湯姓負責人等人推出「回饋消費專案」，並依投資金額多寡分為銀卡（投資金額新台幣10萬元以上）、金卡（投資金額50萬元以上）、白金卡（投資金額100萬元以上）經銷商取得消費券。

消費券若未消費，得於每月5日持消費券向公司領取報酬，依金額每月可領回0.8％至1.5％的投資款（折算年利率為每月9.6％至18％），並以領有高獎金為由，誘使不特定民眾加入該公司成為業務員後加入經銷商。

檢調發現，目前已發現有20多名被害人受害，吸金金額逾千萬元。湯姓負責人等人涉嫌違反銀行法。

新北檢企業犯罪專組檢察官馬中人今天指揮新北市調查處，持法院核發搜索票，同步至台北市、新北市、台中市、基隆市等共7處搜索，並約詢湯姓負責人及2名職員到案。

檢調持續清查是否有其他被害人，擴大深入偵辦，並提醒民眾投資都有風險，應慎選投資管道，避免為賺取利息，到最後卻血本無歸。1060112

(中央社)