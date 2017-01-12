賴清德選北市長？柯：他想的是2020

台南市長賴清德先前頻頻北上，被指是在為2018台北市長選舉暖身，台北市長柯文哲今天接受廣播專訪時表示，「我聽起來他不會來」、「他想的是2020」，柯接著用台語說「你知道就好」。

柯文哲說，賴清德是很拘謹的人，穿西裝打領帶，正襟危坐，很嚴肅，連說話都直挺挺的坐正90度，他自己則是講話很「促咪（台語有趣）」。

(中時)