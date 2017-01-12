日本政府探討天皇退位後稱為「上皇」

共同社12日透露，圍繞實現天皇退位的法律完善事宜，日本政府正在探討退位後使用「上皇」這一稱呼的方案。日本政府擬將相關稱呼等內容寫入僅限當今一代天皇允許退位的特別法中，目前正展開協調。為了避免上皇和天皇並存導致出現雙重權威，將在專家會議上討論包括退位後如何安排公務在內的問題。

政府為了把退位後的天皇仍定位為皇族，正在謹慎討論新的「身位」（身份地位）和稱呼。專家會議去年11月徵詢意見的專家中曾有人提出了除上皇外還可選擇「前天皇」、「原天皇」等稱呼的方案。

由於歷史上的上皇在退位後發揮了權勢，對使用「上皇」這個稱呼也存在謹慎意見。日本專家中有人提出，與現行憲法下的象徵天皇掛鉤討論，作為歷史解釋有所飛躍。

日本專家會議本月23日將公布中期彙總的論點整理。之後準備與在國會的朝野政黨討論同時進行，對退位後的名稱、身位和公務安排方式等展開磋商。

(旺報)