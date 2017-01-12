走過外遇醜聞 彎彎曬Q兒照萌翻網友！

彎彎兒子小圓仔超級卡哇伊！（圖／本報系資料照片，取自彎彎微博）

插畫家彎彎2014年6月鬧出婚外情醜聞，她出面向大眾道歉，老公何吉原最終也選擇原諒，兩人更育有一兒子「小圓仔」。走過風波的她，復出後也時常和粉絲分享兒子動態，彎彎今（12日）曬出兒子大眼外出照，Q萌模樣不輸當紅的咘咘等星二代。

彎彎在今天中午曬出兒子超Q照片，笑稱自己還在熟睡時，老公帶著兒子外出採購，有著一雙圓滾滾大眼的他，被讚也是近期顏值很高星二代！彎彎先前推出談論「當媽」新書，身為新書主角的「圓仔」，理當也成了他最忠實讀者，可愛的生活寫真被不少網友推爆，還有粉絲要彎彎把兒子栽培成下一個帥哥插畫家，直呼「期待他長大！」

(中時電子報)