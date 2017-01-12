不向命運低頭 他靠著義肢奪健美先生頭銜
4歲即因為一場車禍導致雙腳小腿必須被截肢，阿斯汀(Edgard John Augustin)一度對人生悲觀與灰心，但在好友的鼓勵下他不但化解了自卑，而且憑藉著毅力在健身房練就出一身完美的體魄，進而奪得了美國健美先生，就連「魔鬼終結者」阿諾史瓦辛格也對他佩服不已。
出生於法國的阿斯汀回憶著年少時期，「剛穿上義肢的時候總是無法掌握身體平衡，尤其是坐火車或是地鐵的時候經常跌倒，同學也以此不斷嘲笑我。」
然而上帝是公平的，它關上阿斯汀一扇窗，也幫他開啟了另一扇窗，小時候就展現出體育天賦，即便是穿著義肢也跑得比正常小朋友還要快。高中畢業時面臨大學壓力，阿斯汀踏進健身房，一開始穿著長褲，想要遮掩旁人的異樣眼光，但隨著練出身上一塊塊令人羨慕肌肉之後，自卑感卻愈來愈重，直到有一天，阿斯汀的攝影師好友想要幫他拍一系列的健美照片，並且告訴他不該為了腳下的義肢感到自卑，而是要為自己的強健體魄自豪與驕傲。
當這位攝影師將阿斯汀川著義肢的健美體格照片放在網路上之後，引來龐大網友的關注，而且還收到不少網友的鼓勵，甚至給他一個「BionicBody」綽號，於是阿斯汀就用BionicBody為名在網路上成立個人粉絲頁。
此後阿斯汀不再隱藏自己腳上的義肢，反而開始穿起運動短褲，在健身房上靠著機器強化下半身，讓自己的全身充滿運動健康的美態。
阿斯汀在友人的鼓勵下參加了健美比賽，沒想到2015年的歐洲輪椅健美大賽中阿斯汀一舉奪冠，更讓他意想不到的是，「魔鬼先生」阿諾史瓦辛格還專程前往比賽現場看他，並且留下了阿諾史瓦辛格雙腳跪地拍照的經典鏡頭，而阿斯汀不僅成為健美界的傳奇人物，他的奮鬥過程更是激勵了人心。
(中時電子報)
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