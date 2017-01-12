南韓防長：陸軍機闖防識區 不排除與薩德有關

韓聯社報導，南韓國防委員會12日舉行座談會，就「中國軍機日前進入韓防空識別區（KADIZ）」一事進行了討論。南韓國防部長官韓民求席間彙報稱，不排除中方就「薩德」入韓向韓方施壓的可能性。

出席座談會的最大在野黨共同民主黨議員李哲熙透露，韓民求在座談會上彙報稱，這是中方對韓中間「懸而未決的重要問題」的應對措施。被問及是否指「薩德」入韓，國防部回應稱，不排除這個可能性。

韓民求指出，去年中國軍機進入南韓防空識別區的情況也發生過59次，但本次進入的軍機還包括可被視爲戰略武器的6架軍機，這一點實屬罕見。他還指出，韓方正對這件事進行多方面的解讀。

本月9日，10多架中國軍用飛機多次進入朝鮮半島西南海域的南韓防空識別區，南韓空軍緊急出動10多架戰鬥機前往該空域進行巡航向中方示警。據悉，其中8架中國軍機穿越大韓海峽，飛行至日本防空識別區（JADIZ）。

(旺報)