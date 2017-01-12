林志穎東北錄影冰上重摔 傷勢無礙

42歲「不老男神」林志穎日前參加中國綜藝節目「我們十七歲」錄影，在東北冰上不慎滑倒重摔，當場倒地緊急送醫，不過林志穎回覆媒體，那已是去年12月初的事情，目前傷勢無礙。

林志穎與老婆陳若儀結婚近7年，育有3子，昨天還在微博上貼出雙胞胎兒子的午餐，微博也時常貼出和雙胞胎互動的照片，一家五口幸福甜蜜。

日前林志穎到中國東北錄「我們十七歲」節目，卻在冰上不慎滑倒重摔，當場倒地不起，緊急送醫。

根據中國媒體報導，林志穎在節目中有一項任務必須在攝氏零下20度的冰湖上完成，而他在挑戰時不小心滑倒，被工作人員扶起時更痛苦地手按著肋骨處，當下節目中斷，緊急將他送往醫院。

不過，林志穎今天接受媒體訪問時表示，這已經是去年12月初的事情，當時以為肋骨斷掉，痛到起不了身，後來去醫院照X光，幸好肋骨沒斷，目前傷勢無礙。1060112

(中央社)