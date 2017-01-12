秦偉：從沒勉強任何人做不願意的事

藝人秦偉涉性侵案，台灣台北地方法院今天下午開庭。秦偉表示，從沒勉強任何人做不願意的事，媒體報導他的相關新聞時也有偏頗。

台灣台北地方法院檢察署日前偵結秦偉涉犯性侵案，發現秦涉嫌性侵後援會粉絲、造型師等人，涉犯強制性交罪7次、強制性交未遂罪3次。檢方建請法院加重其刑，10罪共量處41年有期徒刑。

秦偉下午2時40分許在律師陪同下抵達北院開庭。

秦偉受訪表示，「從來沒有勉強任何人做不願意的事」，有些新聞報導偏頗，對他很不公平，如有人說他被告過性侵，他反告對方誣告，或有股東說被他騙新台幣3000萬元等，很多都是不存在的東西，「這一次是我此生第一次走進法院，做正式的訴訟」。

他說，既然走到法院，也找到律師處理，相信法院會還他清白。

秦偉律師表示，外界一直質疑本案有未成年受害者，但這是16年前的事，大家以此作文章、擴大渲染，對秦偉有很大詆毀，未來有任何詆毀秦偉名譽的人或事，一定提告。1060112

(中央社)