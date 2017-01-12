韓日緊繃 美韓外長通電話

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韓聯社報導，南韓外交部12日消息稱，因南韓民間組織在日本駐釜山總領事館前設立慰安婦銅像使得韓日關係陷入緊張的情況下，南韓外交部長官尹炳世11日應邀與美國國務卿凱瑞通電話，就韓日關係及相關問題交換了意見。

凱瑞表示，其間南韓政府認真履行《韓日慰安婦問題協定》，儘管最近韓日關係陷入困境，仍保持冷靜克制。美國政府將爲改善韓日關係、加強韓美日合作發揮必要作用。凱瑞稱，在過去一年韓日關係得到改善，希望韓日持續面向未來深化合作，韓美日三國保持良好合作關係。

尹炳世向凱瑞介紹，南韓代理總統黃教安10日就韓日關係要求克制言行，以避免韓日關係惡化，並重申尊重韓日協定宗旨和精神至關重要。南韓政府將爲開創兩國關係更加美好的未來而持續努力。

去年12月30日，南韓一民間組織在日本駐釜山總領館前設立慰安婦銅像，日本政府宣布臨時召回日本駐韓大使和日本駐釜山總領事，叫停韓日有關貨幣互換的磋商等採取強硬措施。使韓日兩國自2015年12月達成《韓日慰安婦問題協定》後潛伏的矛盾浮出水面。

(旺報)