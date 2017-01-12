胸口刻上「G」 陽岱鋼抵巨人球場展開訓練

陽岱鋼今年轉戰巨人，今天首度到巨人二軍球場進行自主訓練，已將巨人隊徽的「G」深放在心中。(本報資料照)

陽岱鋼今年轉戰讀賣巨人隊，簽下5年大約，今天(12日)前往球隊位於川崎市的二軍球場進行春訓前的練習，首度以巨人球員身份到球場訓練，他穿著全套亮紅色運動服裝現身，雖然還未拿到球衣，但陽岱鋼說：「胸口已經刻下『G』字」。

首度來到巨人二軍球場，陽岱鋼在上午10點抵達，換上全紅運動服裝後，約11點踏上球場，並與球隊人員和球員打招呼。去年選秀以第7指名被巨人選進的201公分「巨」投廖任磊，已在同場地進行新人自主訓練，見到前輩陽岱鋼，他也上前握手。

陽岱鋼訓練進行了約4小時，包括簡單的傳接球、打擊練習和重量訓練，接著面對約50人大陣仗的媒體採訪，陽岱鋼提到：「因為現在還沒有穿上球衣，還沒有太明確的感覺，但自己胸口已經刻下了『G』字，希望抱持這樣的感覺開始練習。」

(中時電子報)

陽岱鋼（右）與廖任磊（左）握手合影。（取自讀賣巨人官網）