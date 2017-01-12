回饋消費專案涉吸金 璀璨珠寶公司遭搜

璀璨國際珠寶公司涉嫌上網登廣告徵鑽石銷售業務，卻涉嫌要求前來應徵的業務人員加入「璀璨回饋消費專案」，購買消費券，若消費券若未使用，可在每個月持消費券向公司領回0.8%到1.5%報酬，換算年利率高達9.6%到%，違法吸金上千萬元。新北地檢署12日指揮調查局幹員搜索並約談湯姓負責人等3人到案複訊中。

檢調調查，該專案依投資金額多寡區分等級，10萬以上為銀卡、50萬以上為金卡、百萬以上則是白金卡，業務員或經銷商取得消費券若未消費，得於每月5日持消費券向公司領取報酬，依金額每月可領回0.8％至1.5％之投資款，折算年利率為每月為9.6％至18％，還有高額獎金等誘因。

直到近日經銷商與業務員領不到報酬，才發現受騙上當，全案由新北地檢署檢察官馬中人指揮偵辦，將持續清查是否有其他被害人，擴大深入偵辦外，並提醒民眾投資都有風險，應慎選投資管道，避免為賺取利息，到最後卻血本無歸。

(中時)