跨國人犯移交 3德國毒品犯返德坐牢
3名因毒品案遭我國法院判刑的德國受刑人，受惠於「跨國移交受刑人法」，經德國法院裁定轉換刑期及法務部核准後，昨由我國移交予德方7名警官，於今日順利回到德國，將進入德國監獄持續服未完之刑。連同昨日移交的3名德國人犯，我國迄今已移交6名德籍受刑人返回德國繼續服刑。
法務部指出，2名德籍受刑人因毒品案遭我國法院判處無期徒刑確定，按德國舊法規定，至多只能轉換為有期徒刑15年，但我國規定無期徒刑至少要25年才能假釋，倘若讓2人返德形同提前出監，所幸2人均透過德國在台協會表示，願意在德服刑至我國得假釋之年度。
隨著德國修改國際刑事司法互助規定，該國法院將2人刑期裁定轉型為16年餘，時點與我國假釋年度相當，法務部因此同意移交。
此外，另一名德籍受刑人高齡70歲，也因毒品案被判刑17年確定，經德國法院裁定轉刑為15年，也在昨日交由德國警方帶回。
(中時)
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