噁心！中和男子當街對著電線桿打手槍

我要評比

新北市中和區中山路二段11日晚間出現一名男子，男子脫下外褲、面向一旁電線桿「打手槍」。（翻攝自「爆廢公社」）

噁心！新北市中和區中山路二段11日晚間出現一名男子，男子脫下外褲、面向一旁電線桿「打手槍」，不斷搓弄自己的生殖器，民眾路過痛批，「實在太噁心了！」民眾將過程錄影上傳至臉書社團「爆廢公社」，引起網友熱議，警方目前已介入調查。

網友留言說，男子打手槍過程約數分鐘，他脫下外褲僅剩下內褲，不斷搓弄自己的生殖器，根本不理會路過民眾。

(中時)