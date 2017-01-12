中市垃圾清運 春節不打烊
春節連假即將到來，台中市環保局今天說，年前大型家具清運開始受理登記，而春節期間垃圾清運不打烊，期間只有大年初二及初五停止收運。
年關將屆，不少民眾忙著打掃家園，環保局表示，民眾若有大型家具需協助清運，可與各區清潔隊聯繫預約登記，受理登記至25日為止，清運至26日止。
為協助民眾新春大掃除，環保局指出，今年垃圾收運一樣不打烊，時間調整為：除夕及大年初四日間沿街收運垃圾；大年初一及大年初三定時定點收運；大年初二及大年初五停止收運；大年初六正常收運，全市廣置647處定點，時刻表可至環保局網站查詢。1060112
(中央社)
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