李瑞倉稱兩岸金融「不談」會更順

我要評比

李瑞倉也強調金管會人事升遷一定會公平、公正、公開，千萬別找人關說。（陳信翰攝）

金管會主委李瑞倉12日在新春記者會上表示，兩岸金融目前「正常往來」，金管會與大陸金融監理機關的對口窗口「相互往來順暢」，但兩岸事務要「低調」，不要觸及此話題，推動會更順暢。

李瑞倉提出2017年優先政策，包括繼續推動金融科技創新、提振資本市場及調降當沖證交稅率、引導金融資金投入產業及公共建設、強化防制洗錢機制、加強與國際各國的監理合作。

(工商)