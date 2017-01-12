天母甜甜圈轉戰廣州 國會助理變身創業台青

我要評比

台北天母甜甜圈創始人、廣州台灣青年之家輔導會長林璟均，毅然決然離開國會助理身分，將眼光放眼大陸市場創業，將獨到理念注入一手打造的甜甜圈品牌。成功創業經驗，也成爲廣州台商和台青的「學習範本」。

林璟均看準台灣烘焙業優勢，選在廣州打造價格親民又注重消費者體驗的甜甜圈品牌，創下年營業額600多萬人民幣商機。

林璟均說，剛到大陸時，他觀察到只有上海市場有日式甜甜圈，發現背後可開拓市場很大。

國際化的廣州，最後獲得林璟均青睞，在天河開了第一間門市，雖然當時只有小小的20多坪，但讓他跨出創業的第一步。

為了思考門市開在哪，林璟均做足功課，實際拿著計數器在廣州市區各大商圈「蹲點」計算人流量。

林璟均笑稱自己是幸運兒，決定把自己創業經驗和曾遇到的難題，轉化到「台灣青年之家」平台，扶持更多台青、台商 。

「台灣人創業想法多，但缺資金跟執行，真正去做只有10%」，林璟均常鼓勵年輕人「有想法，大陸絕對是大市場！」，鼓勵有創業想法年輕人多過來大陸看看。

(旺報)