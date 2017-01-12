豔星去年同車老闆 驚傳坐窗邊「想跳下來」

鄰居爆料林雅詩坐窗邊，最後被老公拉進屋子。（圖／取自《on.cc東網》）

林雅詩昨發文稱想輕生。（圖／取自林雅詩臉書）

38歲香港女星林雅詩以港姐選拔出道，曾在3年內拍了12部三級片聲名大噪，去年她被爆同車電影公司老闆，還在車上離奇消失2分鐘，事後她鄭重澄清是「撿電話」，昨(11日)晚間她心情低落在臉書發文「想跳下來」，還被鄰居目擊坐在窗邊，最後被老公救下。

林雅詩2005年嫁給圈外老公溫文英，育有一子，2015年溫文英傳外遇，林雅詩淚崩喊：「應該要找個條件好一點的啊」，之後她決定離婚，但男方不肯簽字，鬧上法院後仍未果，她透露兩人仍同居，但已經分房多年。

昨林雅詩突然心情低落，表示：「女人不好當，為什麼有人離婚，老婆就能生活很好」、「我每天為生活努力，他每天卻說話打擊我，屋我是可以住，現在要趕我出房」、「本想從屋跳下來，可惜只有兩層樓，太矮了」。

《on.cc東網》報導，多次聯繫林雅詩未得回應，趕到她位於西貢的住宅沒見到本人，鄰居爆料：「大概六點多，我開車回家看到林雅詩坐在窗邊，然後她丈夫把她拉進來，之後大吵」，形容女方疑想跳樓。

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(中時電子報)