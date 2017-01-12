經營生意不利車內自殺　頭份警跨縣市找人急送醫

頭份警方跨區尋找自殺的張男，深夜在新竹縣峨嵋鄉產業道路旁發現滿身血、奄奄一息的張男。（黎薇翻攝）

頭份警方深夜跨區在新竹縣峨嵋鄉產業道路旁發現滿身血、奄奄一息的張男，會同消防隊破窗將人拉出送醫。（黎薇翻攝）

桃園市張姓男子因經營生意不善心情差，10日外出後失聯，頭份警方接獲桃園警方轉報，張男人車在頭份市一所技術學院附近企圖自殺，轄區警方獲報前往學校附近尋找，卻遲未發現人車，因該地點位於竹苗交界，警方機警跨區到新竹縣峨嵋鄉尋找，果然在產業道路旁發現張男車量，但張躺在駕駛座昏迷不醒，腹部出血，緊急將張男送醫開刀治療，從鬼門關前將人救回。

苗栗縣頭份警分局10日深夜近12點許接獲桃園縣楊梅警分局轉報，桃園縣45歲張姓民眾在頭份市一所技術學院附近自殺，通報轄區斗坪派出所線上警網兵分多路到學附近搜尋。

員警深夜搜尋半小時仍均未發現可疑人車，因學校位於苗栗頭份和新竹峨嵋交界，派出所警員吳丞評、蘇偉華見情況緊急，當機立斷決定跨區到新竹縣峨嵋鄉，凌晨零點30分許在新竹縣峨嵋鄉富興村產業道路旁發現張男駕駛的自小客車。

員警上前查看，發現張男躺在駕駛座，腹部出血，副駕駛座上有1支沾滿血的水果刀，員警不斷拍窗呼喊，張男昏迷不醒沒有反應，員警通報消防隊到場破窗將張男拉出送醫急救，漏夜緊急開刀已恢復生命跡象。

警方經查，張男原有輕微憂鬱症，最近因經營生意不利，心情不佳，10日深夜開車到新竹縣峨嵋鄉山區，以水果刀朝腹部刺四刀，所幸家人向桃園警方報案，經手機定位查出發話位置，轉通知頭份警方找人，即時將滿身是血、奄奄一息的張男護送就醫，保住性命。

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