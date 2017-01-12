區公所課長勾結山老鼠 盜伐珍貴樟樹遭收押
橋頭地檢署、廉政署南區調查組，偵辦桃源區公所課長涉嫌掩護山老鼠盜伐珍貴香樟木案，昨(11)由檢察官魏豪勇檢察官帶隊搜索，在六龜區查獲遭盜伐40年樹齡老香樟2棵，樹高15公尺、胸高直徑達100公分，市價近百萬元，並帶回涉案高姓課長、從事盜伐吳姓男子偵訊，今(12)以犯罪嫌疑重大，且有串證之嫌聲押獲准。
檢警指出，原住民保留地樹木，係國有之原住民保留地，依「原住民保留地開發管理辦法」或「國有林林產物處分規則」，需向區公所申請，並經高雄市政府原住民事務委員會專案核准，始得採取。
吳姓男子未經土地所有權人同意，也未申請專案核准，擅用挖土機竊取高市桃源區「梅蘭段255地號」2株老香樟樹。
事後，桃源區公所高姓課長及曾姓約僱人員，竟為圖利，實地勘查報告上填載虛偽不實內容，掩護其竊取樟木犯行，並於事後製作桃源區公所公函同意伐採及同意搬運，幫助吳男將2棵香樟木順利載運下山，再賣給不知情陳姓木材商，獲利40萬元。
(中時)
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