印度軍售越南恐引起北京緊張

阿卡什飛彈可經由車輛機動發射。 （印度國防與戰略新聞處）

根據《國家利益》雜誌報導，印度因為向越南出售阿卡什飛彈（Akash Missile）而引起了中共的強烈關注。此一軍售案，勢必將加劇中共與越南在南海議題上的緊張關係。

《印度時報》指出，新德里當局有強烈的企圖心成為越南的主要武器供應國。阿卡什中程防空飛彈，具有打擊25公里內飛行目標的能力。假若越南人民軍將其部署於南海島礁上，勢必會對解放軍飛機與直升機構成重大威脅。除了防空飛彈外，印度還向越南推銷「伐魯納斯叉」（Varunastra）反潛魚雷，用於反擊中共潛艦。

過去10年來，越南不斷致力於提升軍事現代化，開始向大國採購新型武器。去年美國宣佈停止自越戰結束以來對越南實施的軍火禁運，引發了北京的強烈抗議。不過到目前為止，北京似乎還沒有對印度出售越南中程防空飛彈做出回應。面對中共這個共同的威脅，印度與越南於2007年簽署軍事交流備忘錄，成為建設性的戰略夥伴。

印度總理莫迪曾公開表示，與越南的軍事合作是新德里當局最重要的對外關係。他進而指出，印度將致力於協助越南軍隊與安全部隊的現代化。此外印度還向越南提供了5億美元的貸款用於購買軍火，牽制雙方在南海與印度洋面對的共同敵人。從印度的角度看來，越南也是一個很稱職的安全合作夥伴。他們從2014年開始陸續的從印度引入了金額達20億美元的武器，雙邊關係因而更加緊密。

除了直接出售武器外，印度還協助越南人民空軍與人民海軍駕馭俄製Su-30戰鬥機與基洛級潛艦。很顯然，俄羅斯是印度強化與越南軍事合作的真正幕後推手。依據雙方簽署的和平開發太空協議，新德里還將協助河內發射用於監控南海情勢的間諜衛星。斯德哥爾摩國際和平研究所的報告指出，越南從2011年開始到2015年為止都保持著世界第八大武器輸入國的地位。

出售武器給越南，是印度「東向戰略」政策的一部份。出於擔憂中共會在征服南海以後，將兵力投射到印度洋，新德里轉變了冷戰時代「不結盟運動」的既定政策，積極拉攏越南等東南亞國家。除軍事介入外，印度也在經濟上協助越南開發南海天然資源，以防止在此一議題上失去話語權。印度與俄羅斯的加入，使得原本已經極度複雜的南海局勢更是火上加油，雪上加霜。

(中時電子報)