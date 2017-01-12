叫我漁船離開沖之鳥礁海域 漁會不滿
漁業署昨天晚上緊急通報5艘在沖之鳥礁公海作業的東港與琉球籍漁船迴避日本海上保安廳公務船巡邏，琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，這不是間接承認公海是日本海域嗎？
漁業署昨天下午6時許發出緊急通知，指日本將派公務船巡邏，請漁船避開，避免造成無謂的損失，緊急通知單上，也表示有請求外交部向日本表達我嚴正立場，指沖之鳥礁海域是公海，請日方不要干擾我漁船正常作業。
琉球籍船東陳文省表示，漁民沒辦法與日本保安廳對抗，昨晚接到通告後已駛離海域。
蔡寶興表示，去年東聖吉16號船長被押及被日本罰新台幣176萬元，至今日本沒有道歉，也沒有還罰金，如果對在公海日本可以驅逐我漁船，那3大洋每個國家都可以在公海做同樣的行為，那要怎麼捕漁。
蔡寶興表示，漁業署叫台灣漁船離開公海，不是間接承認那是日本的海域嗎？爭議海域政府應該保護漁民，捍衛我漁民在公海的權益，應該要護漁，並向日本表達抗議。1060112
(中央社)
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