陸民求福報放生 卻到越南放毒蛇

中國大陸一名陳姓男子在越南放生10大袋毒蛇，並宣稱「只是希望能夠通過放生儀式求點好的福報」。但他被越南的森林保護員當場查獲，還被處以750萬越南盾（約合人民幣2300餘元）的罰款。

國際在線引述越南青年新聞網今天報導，這名名叫陳武台的中國大陸男子行為令人驚訝，因為他放生的不是別的動物，而是整整10大袋的毒蛇。越南媒體指出，「選擇毒蛇實在是過分了」。

放生毒蛇的陳武台目前暫被滯留在胡志明市，他和兩個朋友在越南南部的安江省被森林保護員當場查獲。當時，他們正在將大量的毒蛇放生到荒野中，及時遭到森林保護員阻止，共計收繳了多達10袋毒蛇。

放生儀式一般選擇鳥類或者魚類，然而陳武台選擇的是10袋有毒蛇類，其中包括銅斑蛇甚至眼鏡蛇，總重26公斤。他被捕後表示，「只是希望能夠通過放生儀式求點好的福報」。1060112

(中央社)