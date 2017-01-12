指政院施壓 葉金川：我辭職就不缺血嗎

遭指為國民黨不當黨產。台灣血液基金會董事長葉金川今天說，他在行政院要求下辭職，「我辭職血就夠嗎？」、「我辭職就不會缺血嗎？」；未來董事長將由副董事長張上淳代理。

對於葉金川說法，行政院稍後將作出回應。

昨有媒體報導指出，全台每年約有170萬人無償捐血給台灣血液基金會，但該會卻向醫療院所收取血液工本材料費，年收入達新台幣30億元，還有多處房產，並指出該會表面上由紅十字會出資，實際資金來自國民黨，恐涉及不當黨產爭議，台灣血液基金會昨雖駁斥該報導為「無稽之談」，仍無法平息風波。

台灣血液基金會今天表示，短短一天捐血量驟降5000多袋，幾乎是一天的供血量，今天上午表示董事長葉金川「受到行政院政治壓力」，下午2時30分親自正式對外宣布辭職。

葉金川說，昨晚跟衛福部窗口報告，血基會受到不實傳聞打擊，新聞才出來2天，已經掉了1天血液庫存，已嚴重打擊43年來建立的捐血事業機構，呼籲衛福部趕快查，如有任何不法、不當也會全力配合政府處理。

最後得到衛福部的回應竟是「行政院希望你辭職」，他表示，衛福部有4位官員在血液基金會擔任董事，既然如此怎麼會不懂血基會運作，而且難道「我辭職就不會缺血嗎？」

「一個政府用這麼冷血的心態，來看血液事業」葉金川說，血液事業是一個很熱血的事業，他批評，政府不關心血液夠不夠，反而執著於他辭不辭職，「那我也服了」，他強調雖辭職，但並沒有任何不法。

「捐血事業是國防工業」葉金川強調，目前僅剩7天存量，但民眾一旦有疑慮，就會降低捐血意願，停擺一天，醫院患者就可能面臨無血可用的窘境，這樣下去「民眾生命安全會出問題」，呼籲民眾繼續挽袖捐熱血，幫助需要的患者。1060112

(中央社)