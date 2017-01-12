預約未來幸福 新北協助脫貧存1桶金
新北市自立脫貧計畫執行多年，成果斐然。市府今天舉辦「預約未來幸福」脫貧方案成果發表會，並邀請三名成功個案現身說法。
新北市社會局為幫助弱勢家庭脫貧，針對不同對象開辦「啟鑰卓越自立脫貧方案」、「單親弱勢家庭發展帳戶」、「旭日生涯發展帳戶」等，每個方案執行時間從2年到3年，參加者每月需儲蓄一定金額，市府相對提撥，期滿後即能依原定計畫動支使用。
單親媽媽石秀碧因家暴離婚後，獨自扛起撫養雙胞胎的重擔，但兩個兒子一個患有腦性麻痺、一個是過動兒，她咬緊牙關到處打工，在偶然機緣下了解含中藥成分的芳香療法對於孩子復健和安定心神有所幫助，於是開啟了手工皂的研發工作，更考取了手工皂講師的證照，2年前她參與「啟鑰卓越自立脫貧」方案，每月儲蓄新台幣4000元，2年後終於存了第一桶金。
王浩翰因爸爸從商失敗，家庭經濟突然陷入困境，因辦理助學貸款，高中畢業已揹了一大筆債，在受邀參與新北市「國軍士官兵人才招募說明會」後，有了一個新的人生方向，經與家人討論，決定報考軍校，投入軍旅生涯；目前已晉升為士官，在空軍通航聯隊服役，月薪有39K，不僅已將學貸還清，還能資助家庭。
一直夢想出國遊學的謝儀婷，原希望出國攻讀哲學系，但因家庭經濟狀況不允許，無法實現夢想，於是參加「旭日生涯發展帳戶」脫貧方案，在結案後她運用所累積的儲蓄，隻身前往英國遊學2個月。
出席記者會的副市長侯友宜也自爆小時候在鄉下，因家窮報考警官學校，當時每個月才領150元，但南下一趟家鄉嘉義就要108元的車資，暑假都要去工地打工，「扛鋼條」，因此非常能體會沒錢的辛苦。
侯友宜表示，「天助自助者」，三名成功脫貧者藉由自身的努力，加上新北市政府從旁「拉一把」，終於能夠擺脫貧窮的桎梏，迎向幸福的人生。1060112
(中央社)
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