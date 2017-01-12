新進警花扮情侶推銷員 查獲簽賭站

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嘉義縣警察局中埔分局偵查隊新進警花李沛璇，與偵查佐喬裝情侶扮推銷員，查探簽賭站位置、組頭等，一舉查獲4處地下簽賭站，逮捕林姓男子等組頭。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 106年1月12日

嘉義縣警察局中埔分局偵查隊新進警花李沛璇，與偵查佐喬裝情侶扮推銷員，查探簽賭站位置、組頭等，昨天一舉查獲4處地下簽賭站，逮捕林姓男子等組頭。

中埔分局偵查隊今天表示，今年1月初接獲檢舉，指嘉義市林森東路及嘉義縣山區等地有多名組頭涉嫌經營地下簽賭站，簽賭者除山區農民及建築工人外，還有部分民眾因簽賭負債累累。

地下簽賭站隱身在社區附近，不容易查訪，偵查隊新進警花李沛璇配合偵查佐喬裝情侶扮推銷員，多次前往簽賭站附近調查，釐清簽賭站位置、組頭及經營方式等。

警方於昨天兵分多路執行搜索，逮捕林姓男子等組頭經營的地下簽賭站，查扣傳真機、簽注單、帳本、簽注清冊等。

警方指出，查獲嘉義市林森東路及嘉義縣山區的4處地下簽賭站，為日前被查獲地下簽賭站的下線，自去年起供不特定人下注簽賭，簽賭有數百人，簽注單多達數千筆，經手金額高達新台幣1000餘萬元。1060112

(中央社)