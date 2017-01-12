台灣血液基金會遭抹黑 日少150萬c.c.血量

台灣血液基金會日前被周刊報導為不當黨產，進而影響民眾捐血意願，導致血液庫存量大幅下降。台灣血液基金會公關處處長黎蕾說，和昨日相比，今日血液庫存量驟減5000單位，與期待中的增加1000單位，落差高達6000單位，已是一日全台的用血量，再這樣下去恐出現血荒。

黎蕾說，以往血液安全庫存量為7~10天，考慮到過年期間捐血量低，每年1月都為捐血月，希望在春節前將庫存量拉高到10天；收到周刊報導影響，血液庫存量從昨日的8日，降到今日的7.1日，且平日每天「進入減支出」還會剩餘1000單位，未料「不增反減」，和預期落差6000單位，她強調，如此大的落差，以往只會發生在重大工安、意外發生，有大量輸血需求時才會發生，「另大家相當擔憂又傻眼」。

台灣血液基金會董事長葉金川今召開記者會，宣布辭去董事長一職，葉金川說，一發生缺血問題，他就和衛福部聯繫，共商處理問題，對方卻用口頭告知「行政院希望你辭職」，讓他相當訝異，追問辭職原因「是否因我是國民黨員？」對方則不置可否，要他避避風頭。

葉金川記者會上痛批，政府只為了政治鬥爭，不管民眾的用血權益，只想著要他下台，「我下台就可以解決缺血問題嗎？」他說，這次辭職決定「絕非自己做錯什麼」，畢竟有4名衛福部官員擔任基金會董事，分別是衛福部次長蔡森田、主任秘書王宗曦、疾管署長周志浩和食藥署長姜郁美，「若有任何不法，他們能不知道嗎？」

(中時)