台灣血液基金會遭抹黑 日少150萬c.c.血量
台灣血液基金會日前被周刊報導為不當黨產，進而影響民眾捐血意願，導致血液庫存量大幅下降。台灣血液基金會公關處處長黎蕾說，和昨日相比，今日血液庫存量驟減5000單位，與期待中的增加1000單位，落差高達6000單位，已是一日全台的用血量，再這樣下去恐出現血荒。
黎蕾說，以往血液安全庫存量為7~10天，考慮到過年期間捐血量低，每年1月都為捐血月，希望在春節前將庫存量拉高到10天；收到周刊報導影響，血液庫存量從昨日的8日，降到今日的7.1日，且平日每天「進入減支出」還會剩餘1000單位，未料「不增反減」，和預期落差6000單位，她強調，如此大的落差，以往只會發生在重大工安、意外發生，有大量輸血需求時才會發生，「另大家相當擔憂又傻眼」。
台灣血液基金會董事長葉金川今召開記者會，宣布辭去董事長一職，葉金川說，一發生缺血問題，他就和衛福部聯繫，共商處理問題，對方卻用口頭告知「行政院希望你辭職」，讓他相當訝異，追問辭職原因「是否因我是國民黨員？」對方則不置可否，要他避避風頭。
葉金川記者會上痛批，政府只為了政治鬥爭，不管民眾的用血權益，只想著要他下台，「我下台就可以解決缺血問題嗎？」他說，這次辭職決定「絕非自己做錯什麼」，畢竟有4名衛福部官員擔任基金會董事，分別是衛福部次長蔡森田、主任秘書王宗曦、疾管署長周志浩和食藥署長姜郁美，「若有任何不法，他們能不知道嗎？」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。