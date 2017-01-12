SBL》裁判爭議大？達欣發公文盼簽防賭切結書
針對近日SBL屢傳爭議判決，台北達欣10日特地發公文給中華籃協，要求SBL賽事組與裁判組人員簽署遠離賭博切結書，避免裁判爭議繼續擴大，不過籃協秘書長李一中回應，「我們只是主辦平台，有責無權，只能加強宣導！」
在達欣發給籃協的公文中提到，希望籃協主動要求參與SBL的所有隊職員以及裁判，乃至可影響賽事勝負之相關工作人員，簽署同意其個人以及家屬禁止購買任何有關SBL運動彩券以及賭博事宜。
達欣甚至引用兩年前籃協開放SBL納入運動彩券之初，達欣全隊曾自律簽署切結書，違者予以重罰的做法，期望籃協以主辦單位之姿，如今為了公平、公正與合法的比賽環境，強力要求各單位比照辦理，簽署遠離賭博切結書。
強調已經回文達欣的籃協祕書長李一中12日表示，站在主辦單位立場，籃協不可能主動要求裁判組與賽事組簽署切結書，畢竟SBL屬於非職業聯賽，籃協只是有責無權的單位，憑什麼去要求裁判簽署防賭切結書！
「達欣這樣的作法，並非代表所有7支SBL球團立場，我們無法強制要求裁判簽署，除非出現SBL裁判或賽事組人員的真正涉賭證據，否則籃協不可能那樣做，目前我們能做的，就是努力宣導與宣達。」李一中說。
(中時電子報)
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