鄭文燦送春聯　竟成師奶殺手

民眾和鄭文燦自拍。（葉臻攝）

鄭文燦被民眾團團包圍。（葉臻攝）

鄭文燦揮毫寫毛筆。（葉臻攝）

鄭文燦八德市場內發春聯。（葉臻攝）

桃園市長鄭文燦今天上午在八德區三元宮前，與書法大師張穆希、張炳煌，一起揮毫寫下「暢」字，象徵接下來一年桃園的建設能順暢發達，隨後則在八德市場內發送寫有金雞迎春和吉慶豐年的春聯。

不少婆婆媽媽們見到鄭文燦本尊都爭相領取春聯，四處都傳來「換我了」、「還有這邊」、「市長這裡」、「市長不要忘了我」的呼喊聲，不少民眾戲稱自己為領取春聯，也是搶的不要不要的。

鄭文燦也親切的和攤販、民眾握手、合影，讓每個人都獲得春聯，沒有留下遺憾，市府則表示之後會透過13區區里系統協助發放，讓家戶都能領到春聯。

(中時)