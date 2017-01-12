文化部長鄭麗君： 不會有「大南海計畫」

文化部長鄭麗君鄭重聲明，不會有「大南海計畫」。（資料照片，鄧博仁攝）

針對媒體報導，行政院推出「大南海文化園區計畫」，要把植物園點亮改成賣場一事，文化部長鄭麗君今（12）日鄭重聲明，「不會有大南海計畫」，自然不會如媒體報導，有侵入植物園、破壞生態等環境浩劫。

鄭麗君表示，她在擔任立法委員期間，即對前政府提出「大南海計畫」內容有諸多疑慮，並曾於103年底領銜提案凍結相關預算。就任文化部長後，立即指示全面檢討「大南海計畫」，在聽取史博館報告後，即指示修訂計畫，經過過去半年審慎檢討評估後，將循程序提報修正前政府所核定之「大南海計畫」，修正後的計畫，將融入「首都博物館群計畫」，以文化資產維護、原博物館機能提升、台北歷史核心區文化資源共享為概念。

文化部指出，行政院於104年核定國立歷史博物館提出之原「大南海計畫」，是104至109年的初期計畫，104年至105年執行內容，包括1.整體規畫和空間發展計畫、2.園區識別系統規畫、3.歷史博物館、欽差行台和日式宿舍修復再利用調查研究計畫。以上均為初步規畫，僅限於植物園區文化資產維修，既未觸及植物園主體，更未有「其中還要把植物園點亮改成賣場，創造文創商機」之情事。

(工商)