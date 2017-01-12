文化部長鄭麗君： 不會有「大南海計畫」
針對媒體報導，行政院推出「大南海文化園區計畫」，要把植物園點亮改成賣場一事，文化部長鄭麗君今（12）日鄭重聲明，「不會有大南海計畫」，自然不會如媒體報導，有侵入植物園、破壞生態等環境浩劫。
鄭麗君表示，她在擔任立法委員期間，即對前政府提出「大南海計畫」內容有諸多疑慮，並曾於103年底領銜提案凍結相關預算。就任文化部長後，立即指示全面檢討「大南海計畫」，在聽取史博館報告後，即指示修訂計畫，經過過去半年審慎檢討評估後，將循程序提報修正前政府所核定之「大南海計畫」，修正後的計畫，將融入「首都博物館群計畫」，以文化資產維護、原博物館機能提升、台北歷史核心區文化資源共享為概念。
文化部指出，行政院於104年核定國立歷史博物館提出之原「大南海計畫」，是104至109年的初期計畫，104年至105年執行內容，包括1.整體規畫和空間發展計畫、2.園區識別系統規畫、3.歷史博物館、欽差行台和日式宿舍修復再利用調查研究計畫。以上均為初步規畫，僅限於植物園區文化資產維修，既未觸及植物園主體，更未有「其中還要把植物園點亮改成賣場，創造文創商機」之情事。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。