理髮店剪髮可喝酒 加州新法令

加州2017年1月1日實施新法令，不論理髮店或是高級髮廊，店家可為年滿21歲的顧客倒杯酒，幫助顧客放輕鬆。

至於飲酒量規定，其中葡萄酒不超過6盎司（約一杯），啤酒12盎司，而且髮廊也不必申請酒牌，也不能向顧客收取額外的費用。

這項法規由安那罕(Anaheim) 議員戴利(Tom Daly)提出，加州州長布朗 (Jerry Brown) 去年9月簽署通過提案。戴利表示，希望能更新酒類飲品的法規，更符合現代生活標準。

位於巴羅艾托(Palo Alto) 市中心的Vizavoo 髮廊，在法令生效的第一天就開始實施新法規。店主塔威爾(Alia Tawil)說，希望葡萄酒能讓顧客放輕鬆，享受剪髮，尤其是燙髮或染髮等耗時的美髮過程。

目前約有一半男女顧客接受店內的品酒服務。男生大多數是在做肩頸按摩時喜歡喝杯酒，女性則喜歡在美甲或是燙、染髮時放輕鬆。

塔威爾說，法令通過前，曾有女顧客與好友們一起上門做美甲而自備紅酒或香檳助興。現在，只要在法律規定的限度，他們可以免費提供紅、白葡萄酒和啤酒，讓顧客在理髮時有不同的體驗。

第一次來店裡剪髮的女孩路易斯(Kim Lewis)尚不知道這新法令。剪髮時還可以品酒，令她覺得很新奇和放鬆。她說，下次還會來這裡，這是非常好玩的體驗。

目前提供酒類飲品的髮廊不多，市內大約一至兩家。雖然不需要酒牌，新法律指出，唯有加州理髮及美容商業局（State Board of Barbering and Cosmetology) 保持良好紀錄的店家，才可提供這項服務。1060112

(中央社)