川普文件外洩 美情報總監否認自家所為

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美國國家情報總監克萊佩（James Clapper）表示，他今晚與總統當選人川普談話時，討論了媒體洩露有關俄羅斯駭客攻擊的機密情報簡報。川普6日就收到了簡報。

路透社報導，克萊佩聲明指出，他不相信美國情報體系洩露了指稱俄羅斯情報人員握有損及川普（DonaldTrump）名譽資訊的私人安全文件。

克萊佩說：「我強調，這份文件並非出自美國情報體系。我也不相信是美國情報體系內部洩露了文件。」（譯者：中央社周慧盈）1060112

(中央社)