澳網女單會外賽 張凱貞逆轉過頭關

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大滿貫等級的澳洲網球公開賽會外賽登場，「網球精靈」張凱貞今天在女單會外賽首輪以1比6、6比1、6比2逆轉擊敗奧地利的哈斯（Barbara Haas）晉級。

曾擠進世界百強內的張凱貞，2013年10月受左手腕傷勢所苦，經過治療和復健，在2014年7月復出，復出約1年後，就為台灣拿下2015年光州世大運女單、女團雙金；張凱貞目前女單世界排名114，明天將滿26歲，目標朝重返世界百大邁進。

澳網會內賽16日登場，台灣一哥、一姐盧彥勳和謝淑薇，都將從單打會內賽出擊。1060112

(中央社)