血基會遭抹黑 葉金川:血液不是藍的綠的

台灣血液基金會房產、人事引質疑，該基金會董事長葉金川今天表示，他在行政院要求下辭職，「血是紅的，不是藍的跟綠的」，刊出抹黑報導的媒體「最好不要生病、不要用血」。

昨有媒體報導指出，台灣血液基金會向醫療院所收取血液工本材料費，年收入達新台幣30億元，還有50多億房產，該會工作人員月收入高達7萬元，並指出該會資金來自國民黨，恐涉及不當黨產爭議。

「有不法就把我移送」葉金川指出，血液事業是全民的事業，呼籲不要鬥爭，他也警告，下一任董事長「政府最好不要派一個綠的人來」，強調「血是紅的，不是藍的跟綠的」，拜託捐血人挽袖捐熱血，救救需要用血的人。

葉金川是在今天下午親自召開記者會，表示他在行政院要求下辭職，未來將由副董事長、台大醫學院院長張上淳代理。

針對房產部分，葉金川澄清，房產是30億元，不是媒體講的50億元。他強調，所有房產都是在做事業，沒有一個是閒置資產，認為有固定資產才能永續，提供捐血人更舒適的環境，讓全民把它當成一個家，願意回來。

但現在卻因媒體不實報導打擊民眾捐血意願，短短一天血液庫存掉5000袋，恐危及患者用血權益，葉金川直言，刊出媒體「最好不要生病、不要用血」。

「針對我沒關係，不要欺負我們辛苦的醫護人員」葉金川說，他並公布自己的月薪，以往董事長月薪都是15萬元，「但我自己打折剩9萬元」，像他這月因故休假，也有依法扣錢，共領6萬元。1060112

(中央社)