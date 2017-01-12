佛教國際交流 泰國高僧訪台

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佛教團體國際交流，泰國21間寺廟高僧今天來台訪問，立委劉建國促成安排來雲林觀光，並參訪福智教育園區。

泰國高僧團參訪福智斗六湖山教育園區，被視為另類南向政策的新成果，劉建國說，新政府上台後，開放泰國民眾赴台旅遊免簽證，未來可結合宗教文化交流，更能提升觀光效益。

劉建國表示，泰國高僧團除了參觀台灣寺廟，最主要是與台灣佛教團體交流，促進佛教的宣揚，並將台灣佛教思想傳遞由教育做起的理念與成果，傳達到國外。

福智斗六湖山教育園區僧團盛大迎接，斗六湖山教育園區表示，將擇日回訪泰國，交流教育、文化等理念與事業的發展。1060112

(中央社)