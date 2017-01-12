男子路倒施工段 熱血工程師急救難挽回

一對夫妻昨天騎機車誤闖西濱快速道路通霄段汽車道，60歲的丈夫疑似心臟病發倒地，2名工程人員聽見呼救聲立即伸援急救卻仍難挽回性命；工程師今天表示遺憾「已經盡力了」。

來自台中的林姓夫婦，昨天騎機車到苗栗探視女兒，順道前往通霄鎮秋茂園附近遊玩，途中有心臟病史的林姓丈夫突感身體不適，妻子連忙騎車載他準備到女兒家中拿藥，誤闖正進行拓建工程的西濱快速道路通霄段汽車道。

不過機車剛騎上西濱，林妻即聽見後方丈夫喊「我不行了！」接著就摔倒在地；當時在附近監工的遠揚工程公司2名工程師林尚明、陳賢恭聽見林妻呼救聲，前往查看，立即輪流幫失去意識的林男進行CPR急救，並請同事幫忙叫救護車。

施救過程中，林妻數度直接趴倒車道，在丈夫耳邊呼喚「爸爸，深呼吸，救護車來了，不要怕！」眼看丈夫毫無回應，頻頻焦急喊話「爸爸，你不要睡著啦！有沒有聽到我在叫你？」

林男送醫後仍宣告不治，警方調查他有心臟病、高血壓等病史，長期服藥控制，初判為心肌梗塞，將會同檢方相驗，確認死因。

工程師對於熱心伸援一事相當低調，也感嘆沒能挽回寶貴生命；陳賢恭說，「將心比心，我們只是盡己所能，已經盡力了」。1060112

(中央社)