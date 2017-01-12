年關將近 懶人變身大掃除專家兩步驟搞定

針對農曆年前家家必經的大掃除歷程，購物平台特別分享兩大撇步，期待助你輕鬆過好年。(圖／樂天市場提供)

隨著農曆新年即將到來，家家戶戶開始準備年終大掃除，迎接嶄新的一年！面對眾多網購掃除用具及新居家用品，如何挑選成為許多民眾的煩惱，樂天市場特別針對忙碌上班族，打造懶人除舊Ｘ佈新兩大撇步，即日起至1月16日09:59AM止，精選清潔家電及舒適新家具更下殺7折起，讓民眾不用出門輕鬆搞定除舊佈新大小事！

懶人除舊撇步：選對用具X清潔劑 輕鬆對抗頑固髒污

工欲善其事，必先利其器，清潔用具和清潔劑的選擇是掃除前的必修課。而廚房油漬及廁所髒污是居家打掃的頭號清潔重點，往年以單價低的清潔劑最為熱銷，如DUSKIN廚房專家組、環保浴廁清潔劑等皆是對抗頑固污漬的利器！隨著近來塵霾汙染越來越嚴重，吸塵器與除塵拖把也成為熱銷單品之一，以IRIS 紫外線無線吸塵器為例，它利用紫外線達到殺菌除蟎的雙重功效，而乾濕兩用的JoyLife雙面拖把，則可輕鬆和灰塵髒汙說再見！隨著科技愈加發達，智慧家電亦成為新年掃除的好幫手，結合高科技及時尚美型的Thomson掃地機器人、Winbot擦玻璃機器人，只要動動手指就能讓家裡乾乾淨淨！

懶人佈新撇步：多功能收納家具X壁貼小物 改頭換面超easy

想要讓居家環境改頭換面，可以利用新家具為新的一年帶來新氣象。擁有滾輪可自在移動的木板三層抽屜收納櫃或座椅兼收納的兩用小沙發，都能增大收納空間；而新年前也是造型壁貼裝飾的銷售高峰，綠意盎然的白楊樹壁貼、向日葵柵欄，和小朋友最愛的夜光星際太空壁貼等都非常受歡迎，花小錢就能讓心情從早到晚都保持愉悅！

(中時電子報)