斥資30億 　八德廣豐新天地購物中心開幕

廣豐新天地今天開幕。（葉臻攝）

電影院購票處大排長龍。（葉臻攝）

八德廣豐新天地購物中心今天上午開幕，2樓的國賓影城搶在統領戲院之前，成為繼台茂之後北桃園第2家百貨電影院，搭配中心裡的運動用品量販店迪卡儂、家樂福、彭園婚宴會館和5樓的市立兒童美術館，成為八德新亮點，購物中心還不到中午就人潮洶湧，電影購票處甚至分成兩階段排隊，等待購票人數近百人，中心內的家樂福也別出心裁，除了有現烤櫻桃鴨、頂級和牛熟成室、彩虹果汁bar之外，還有美妝、燈飾和VR實境3D虛擬體驗等互動區，吸引不少大人帶著家中小孩來參加。

(中時)